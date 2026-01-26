円谷プロダクションは、「ウルトラヒーローズ EXPO ニュージェネレーションワールド IN 東京ソラマチ（R）」を2026年3月14日（土）〜4月5日（日）の期間、東京ソラマチ（R）5階スペース634にて開催する。＞＞＞各イベントのイメージ画像や入場者プレゼントをチェック！（写真8点）本イベントは様々なウルトラヒーローが登場する写真撮影会「ウルトラショット」と展示コーナー、グッズ販売コーナーを用意している。最新作をはじめと