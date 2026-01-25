２５日午後０時１５分頃、高松市由良町の香川県道で、近くの無職女性（７５）運転の乗用車が、同市川島本町のパート女性（４９）運転の軽自動車と衝突した。乗用車の後部座席にいた同市多肥下町の男児（１）が意識不明の重体。乗用車の助手席にいた同町の医師の女性（３９）と軽自動車の女性は病院に搬送されたが、命に別条はないという。県警高松東署の発表によると、現場は片側１車線の直線。同署が事故原因を調べている。