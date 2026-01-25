1月24日、トーク番組『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（TOKYO MX）が放送され、前回放送に引き続き、タレントの小島瑠璃子がゲストに登場。夫の死について言及し、話題となっている。「サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄さんがメインとなり、各界のトップランナーをサウナに迎え入れるという番組です。高橋さんが、ゲストの「人生のターニングポイント」を人生の“ととのった”瞬間として、話を聞いていきます。小島さ