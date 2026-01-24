長期金利2.3％台上昇も円は158円台円安が「金融抑圧」に似た結果もたらす!?高市積極財政の不確実性もあって、長期金利の指標である新発10年物国債利回りは1月20日には一時、2.380％まで上昇し、約27年ぶりの高水準だ。だが一方で、円ドルレートは年明けも円安が進み、直近では158円台になっている。前回本コラム『長期金利は約27年ぶり「2.1％台」に上昇、“金融抑圧”を阻止する防波堤になるか』（2026年1月15日付）では、