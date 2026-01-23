インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、メイドカフェ「MAID MADE」と共同で調査した「メイド役が似合うと思う女性芸能人ランキング」を紹介しています。【1〜10位】朝ドラ女優も？意外なランキング結果を見る！調査は、2025年12月2〜23日にかけて、全国の男女にインターネットで実施。ランキングは1000の有効回答をもとに作成しています。3位は「あのちゃん」ことアーティストでタレント・あのさんで