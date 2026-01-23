冷蔵庫で小松菜を保存しているときに、すぐにしなしなになって困った経験はありませんか。小松菜を上手に保存する方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがすぐにしなしなになる「小松菜」を3週間保存する“テクニック”です！ニチレイフーズは「小松菜は生のまま冷凍で栄養キープ」と投稿。小松菜の保存