ＪＲＡは１月２２日、昨年の京都２歳Ｓを制したジャスティンビスタ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）に右第１指骨剥離（はくり）骨折が判明したと発表した。３か月以上の休養を要する見込み。同馬は２戦２勝で挑んだ昨年末のホープフルＳで、２番人気に支持されたが８着に敗れていた。