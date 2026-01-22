1月15日午前10時すぎ、東京・杉並区のアパート前で部屋の明け渡しの強制執行に訪れた男性2人が、住人である男に刺され、家賃保証会社の社員、小栗壽晃さん（61）が死亡した。東京地裁の男性執行官も襲われ、けがをして病院に搬送。命には別条はなかったが、刃物が背中に貫通した状態だった。【映像】現行犯逮捕された山本容疑者（40）近隣住民は「（心臓マッサージを）5、6人でやっていた。そうそう、向こうから見たらね。あそ