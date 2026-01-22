お笑いコンビ「アンタッチャブル」山崎弘也（50）が21日に放送されたTBS「日本くらべてみたら」（後7・00）に出演。ロケVTRに松葉づえ姿で登場してスタジオは驚きに包まれた。今回は「超有名タレントを地方局に貸し出してみる新企画」が放送され、テレビ山口に普段は東京で活動する有名タレントを貸し出した。タレント目線で東京と地方局の違いをくらべてみた。その際、シルエットが映し出されており、スペシャルゲストの女