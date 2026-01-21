モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」が登場。2026年1月22日（木）AM8：00よりオンライン予約開始、2月上旬発売予定だ。＞＞＞「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」をチェック！（写真3点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬の