【PEANUTS】新デザインのスマホケースがiFaceから登場！
モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」が登場。2026年1月22日（木）AM8：00よりオンライン予約開始、2月上旬発売予定だ。
＞＞＞「PEANUTS／ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」をチェック！（写真3点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
このたび「iFace」から、「PEANUTS」デザインのスマホケースが新登場。iFaceならではの高い保護性能と持ちやすさはそのままに、スヌーピーたちとの何気ない日常を切り取った4つのアートが楽しめる。
「スヌーピー&チャーリー・ブラウン／レッド」
は、頭を撫でる「チャーリー・ブラウン」と、満更でもなさそうな「スヌーピー」の表情が印象的。2人の日常を切り取ったデザインとなっている。
「スヌーピー／ダンス」は、2人で仲良くダンスの練習！ 音楽に合わせて「スヌーピー」が華麗なスピンを決めている。
「きょうだい／のんびり」は、「アンディ」「オラフ」「スヌーピー」の3匹が仲良く並んで座っている姿がほっこりするデザイン。
「スヌーピー／ドッグハウス」は、強い風に飛ばされてしまう「ウッドストック」を「スヌーピー」が助けてあげるコミックのワンシーンを描いたデザインだ。
