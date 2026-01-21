スポニチスポニチアネックス

上重聡、PL学園OBで語り継がれる「伝説」を明かす 「ダンクシュート」

  • 上重聡が19日の番組で、母校・PL学園OBで語り継がれる「伝説」を明かした
  • バスケのダンクを、松井稼頭央氏がダンクできるというエピソードを披露
  • 身長177センチの松井氏が高さ305センチのリングにダンクシュートできるそう
