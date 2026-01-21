【肌荒れ隠したいけど悪化させたくない人へ】肌荒れ中におすすめのベースメイクアイテム10選をご紹介！敏感肌向けコスメやニキビを防ぐ薬用コスメなど、肌負担の少ないアイテムを厳選しました。ファンデーション、化粧下地、パウダー、コンシーラー、ポイントケアまで、プチプラ＆ドラコス優秀アイテムをお見逃しなく！肌荒れ中でも“メイクしたい”あなたへ肌荒れ中ベースメイクおすすめ「肌荒れ中だけど、メイクしたい」と考