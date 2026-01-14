¡Ö¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡Êlululemon¡Ë¡×¤¬¡¢µþÅÔ½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥¢¤òµþÅÔBAL¤Ë2·î6Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡ÖKyoto. Pause to Feel.¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¡×¤òÉ½¸½¡£Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛ¤ä»ÑÀª¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤Î´¶³Ð¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ì¥¸ÇØÌÌ¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆâÁõ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥¢½é¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎ