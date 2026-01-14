¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¤¬µþÅÔ½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡¡µþÅÔ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¶õ´Ö¤ÇÉ½¸½
¡¡¿·Å¹ÊÞ¤Ï¡ÖKyoto. Pause to Feel.¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢µþÅÔ¤Î¡ÖÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¡×¤òÉ½¸½¡£Æü¡¹¤ÎË»¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸ÆµÛ¤ä»ÑÀª¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤Î´¶³Ð¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¥ì¥¸ÇØÌÌ¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥¹¥È¥¢½é¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¤¬¿·¤·¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖMovement¡ÊÆ°¤¡Ë¡×¡ÖConnection¡Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ë¡×¡ÖSensory Engagement¡Ê´¶À¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¡Ë¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔ¤ÎÅÚÃÏ¤¬»ý¤ÄÀÅ¤±¤µ¤äÎ®¤ì¡ÖFlow¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥«¡¼¥Ö¤ä´Ë¤ä¤«¤ÊÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å¹ÊÞ¶õ´Ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¡ÖKyoto. Pause to Feel.¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤ª¹á¥»¥Ã¥È¤òÇÛÉÕ¤¹¤ë¡ÊÀèÃå¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£
◾️lululemon µþÅÔ BAL ¥¹¥È¥¢
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯2·î6Æü
½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è²Ï¸¶Ä®ÄÌ»°¾ò²¼¥ë»³ºêÄ® 251 µþÅÔ BAL 3³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È