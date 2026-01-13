特に目立ったパフォーマンス系の躍進今年も盛況だった東京オートサロン。開催期間の1月9日から11日で総入場者数が、昨年比5%増となる27万2383人に達した。【画像】東京オートサロン2026『コンセプトカー部門最優秀賞』を受賞！ショーの主役となった『GR GT』全38枚そもそもカスタマイズカーの祭典であるが、近年は自動車メーカーの存在感が増している。今年はメーカー各社が独自性を強調した展示となり、特に目立ったのがパフォ