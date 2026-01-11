アパレルブランド「AS KNOW AS plus」から人気アニメ『トムとジェリー』のスウェットが登場！立体感のあるもこもこ刺繍がとっても可愛い、着回ししやすいおすすめアイテムをご紹介。☆ジェリーとタフィーの刺繍が可愛いスウェットをチェック！（写真11点）＞＞＞世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せてい