【トムとジェリー】AS KNOW AS plusふわもこ刺繍スウェット、ヘビロテ間違いなし♪
アパレルブランド「AS KNOW AS plus」から人気アニメ『トムとジェリー』のスウェットが登場！ 立体感のあるもこもこ刺繍がとっても可愛い、着回ししやすいおすすめアイテムをご紹介。
☆ジェリーとタフィーの刺繍が可愛いスウェットをチェック！（写真11点）＞＞＞
世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。
そんな『トムとジェリー』のキャラクターであるジェリーとタフィーのデザインスウェットトレーナーが可愛いもこもこ刺繍でデザインされたスウェットが「AS KNOW AS plus」から新登場！
前身頃にはティーカップにちょこんとすわるジェリーの刺繍、バックスタイルには手を繋いだジェリーとタフィーの刺繍をデザイン。
さらに、後身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットになっています♪
サイズはフリー、カラーは選べて嬉しい4色展開。オフ、オートミール、Dグリーン、チャコールがご用意されている。
ECサイト「ZOZOTOWN」「Rakuten Fashion」のほか、「AS KNOW AS plus」店舗でお取り扱いされるので、ぜひチェックしてみてね！
TOM AND JERRY and all related characters and elements（C）&（TM）Turner Entertainment Co.(s26)
