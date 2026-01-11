TOM AND JERRY and all related characters and elements（C）&（TM）Turner Entertainment Co.(s26)

写真拡大

アパレルブランド「AS KNOW AS plus」から人気アニメ『トムとジェリー』のスウェットが登場！　立体感のあるもこもこ刺繍がとっても可愛い、着回ししやすいおすすめアイテムをご紹介。

☆ジェリーとタフィーの刺繍が可愛いスウェットをチェック！（写真11点）＞＞＞

世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファンを魅了し盛り上がりを見せている。

そんな『トムとジェリー』のキャラクターであるジェリーとタフィーのデザインスウェットトレーナーが可愛いもこもこ刺繍でデザインされたスウェットが「AS KNOW AS plus」から新登場！

前身頃にはティーカップにちょこんとすわるジェリーの刺繍、バックスタイルには手を繋いだジェリーとタフィーの刺繍をデザイン。
さらに、後身頃の刺繍とお揃いのアクリルキーホルダーもセットになっています♪

サイズはフリー、カラーは選べて嬉しい4色展開。オフ、オートミール、Dグリーン、チャコールがご用意されている。

ECサイト「ZOZOTOWN」「Rakuten Fashion」のほか、「AS KNOW AS plus」店舗でお取り扱いされるので、ぜひチェックしてみてね！

TOM AND JERRY and all related characters and elements（C）&（TM）Turner Entertainment Co.(s26)