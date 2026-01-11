◇第44回都道府県対抗女子駅伝（2026年1月11日たけびしスタジアム京都発着の9区間42・195キロ）第44回都道府県対抗女子駅伝が11日、京都市内で行われ、NHKで中継されたが、岩手県を中心とした地震が発生し、1時過ぎに緊急地震速報に映像が差し替えられ、駅伝中継は一時ストップした。地震は岩手県で最大震度4。青森県、秋田県、宮城県などでも揺れは観測された。気象庁によると津波の心配はないといい、NHKでも伝えた。