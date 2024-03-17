Apple Watch Hacks_16】防災は「いつかやろう」では間に合わない。非常用持ち出し袋の準備に、緊急時用の備蓄の確保、緊急時の対応のイメージと共有、練習などはお済みでしょうか？欲を言えば、手持ちのデバイスでできる備えに関しても把握しておきたいところ。本稿では、Apple Watchで使える機能に焦点を当て、防災を意識した6つのポイントについて紹介します。 1. 「緊急速報」はApple Watchでも受信できるiPhoneで日本