【Apple Watch Hacks_16】防災は「いつかやろう」では間に合わない。非常用持ち出し袋の準備に、緊急時用の備蓄の確保、緊急時の対応のイメージと共有、練習などはお済みでしょうか？欲を言えば、手持ちのデバイスでできる備えに関しても把握しておきたいところ。本稿では、Apple Watchで使える機能に焦点を当て、防災を意識した6つのポイントについて紹介します。 1. 「緊急速報」はApple Watchでも受信できるiPhoneで日本
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ボクシング界の新鋭 20歳で死去
- 2. 元EXILEと再婚 つらかった理由
- 3. 忖度? 日本アカデミー賞が炎上か
- 4. 日本人妻の為…韓俳優が重大決心
- 5. いのまたむつみさんが死去
- 6. 萩野公介氏とmiwa夫妻が離婚
- 7. 日曜劇場最終回 開始10分で絶句
- 8. 女子アナは悪なのか 投稿に反響
- 9. 樽美酒 超絶イケメンの素顔披露
- 10. 裁判で実名公表か 2人の匿名芸人
- 1. 高級車デザイナー死去 愛車は軽
- 2. 佳子さま持ち帰り 110円防災商品
- 3. 安楽死 欧州で最期迎えた日本人
- 4. 「不明」から3カ月 小室さんの今
- 5. 「普通においしい」正しい言葉?
- 6. 欧米では謎? 日本のキャラの名前
- 7. 一夫多妻ヒモ男 子は54人ほしい
- 8. 「変なおじさんキモイ」事件発覚
- 9. イルカとふれ合うホテル 誕生へ
- 10. 2000万円詐取 元宝塚の贅沢三昧
- 1. 内閣不支持率が67% 朝日世論調査
- 2. 北ミサイル発射 すでに落下か
- 3. 大分・由布市「入湯税」増額へ
- 4. 大阪延伸めど立たず＝住民反対で環境評…
- 5. 岸田内閣支持率17％、2カ月連続20％割…
- 6. 長野・松本市長選、現職の臥雲義尚氏が…
- 7. 北朝鮮“弾道ミサイル”落下したとみら…
- 8. 中国のソースコード強制開示義務付け、…
- 9. 「貧乏東大生」が見た残酷な格差
- 10. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 1. 日本人妻の為…韓俳優が重大決心
- 2. コカコーラ飲む韓アイドルに非難
- 3. 邦人遺体 非協力的だった姉夫婦
- 4. 円周率 54日で105兆桁まで判明
- 5. ヒョウ侵入 印12歳の対応が話題
- 6. AKBの3人 マレーシアに移籍へ
- 7. 韓国と日本の賃金水準が「逆転」
- 8. 社会的地位が高い職業 国別で差
- 9. アイスランドで噴火「最大規模」
- 10. ナワリヌイ氏交換「同意した」
- 1. 焼肉食べ放題 どうやって儲ける?
- 2. EV 米国市場で販売失速した理由
- 3. 「老後2000万円問題」は大げさ?
- 4. 聡明な人がタワマン買わない理由
- 5. 出社したくない 1つの行動で解決
- 6. 10時間寝だめvs最初の3時間熟睡
- 7. 75歳でローン完済 まさかの災難
- 8. 551豚まん 9人から混入の連絡
- 9. 1浪で早大 男性の「生業」に驚き
- 10. EVは本当にエコ? 重さに指摘も
- 1. ADHDの症状改善か アプリ販売へ
- 2. 「歴史に残るPC」現在の中古相場
- 3. 2013年に買収 Nokiaが没落した訳
- 4. 目で追えぬ速さ 爆速ロボに騒然
- 5. マッハ5に到達 極超音速機の映像
- 6. 「デザイン最高」バイクに注目
- 7. ライブドアショッピングがOPEN
- 8. 2月に売れたAndroidスマホTOP10
- 9. 【速報】「Alldocube iPlay 50 mini Li…
- 10. いよいよ明日開幕！世界最大級のAIとGP…
- 1. 大谷 韓国記者の質問に鋭い一言
- 2. 大谷が妻を紹介 大物女性に驚愕
- 3. 大谷と妻が寄り添う2S 絶賛の声
- 4. 韓国女優のレギンス始球式に賛否
- 5. 大谷の韓国試合 空席目立ち話題
- 6. 小野伸二氏が絶賛 日本代表選手
- 7. 大谷&妻 先頭で韓国入りした理由
- 8. 大谷妻 明かしていた好きな異性
- 9. 【おしどり夫婦に何が】金メダリスト萩…
- 10. 元白鵬に関する「暴行告発状」
- 1. ボクシング界の新鋭 20歳で死去
- 2. 元EXILEと再婚 つらかった理由
- 3. 忖度? 日本アカデミー賞が炎上か
- 4. いのまたむつみさんが死去
- 5. 女子アナは悪なのか 投稿に反響
- 6. 萩野公介氏とmiwa夫妻が離婚
- 7. 日曜劇場最終回 開始10分で絶句
- 8. 樽美酒 超絶イケメンの素顔披露
- 9. 裁判で実名公表か 2人の匿名芸人
- 10. 大谷妻の引退会見映像が話題
- 1. 略奪成功、彼の娘の手紙に衝撃
- 2. 40歳手前でレス生活 焦りの毎日
- 3. ローソン 新作がっつりグルメ5選
- 4. 賃貸バカにするママ友 衝撃顛末
- 5. 尽くしすぎには要注意！血液型別「尽く…
- 6. 彼の家にお泊り 翌朝襲った後悔
- 7. シンプルなのに着映え 無印の1着
- 8. 結婚する気がなくなる女性の言動
- 9. 「義兄はおかしい」SNSで確信
- 10. 40・50代マネしたい最旬コーデ術