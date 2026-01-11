2026年1月9日現在、ロッテから販売されている、「ナチュラルミネラルウォーター」と「スパークリングウォーター」を知っていますか？その名も「THE DAY（ザ デイ）」。スタイリッシュで、まるで海外のビールのような見た目です。この中身が水だとは信じられません。今回はパーティの差し入れとして持っていきました。この見た目、斬新...！ 左のブラックが炭酸水、右のレッドが水です。「赤」と「黒」のコントラストが際立ちます。