見た目はお酒、中身は水。ロッテの新感覚ドリンク「THEDAY」をホームパーティで飲んでみた。《編集部レポ》

2026年1月9日現在、ロッテから販売されている、「ナチュラルミネラルウォーター」と「スパークリングウォーター」を知っていますか？

その名も「THE DAY（ザ デイ）」。スタイリッシュで、まるで海外のビールのような見た目です。

この中身が水だとは信じられません。今回はパーティの差し入れとして持っていきました。

この見た目、斬新...！

左のブラックが炭酸水、右のレッドが水です。「赤」と「黒」のコントラストが際立ちます。炭酸水が500ml、ミネラルウォーターは480ml。

中身は、天然水仕立ての飲みやすい軟水と強炭酸水。水源には南アルプスを源流とする大井川水系の伏流水を使用しています。アルミ缶に入った"水"ってなんだか新感覚。

ナチュラルミネラルウォーターは飲みやすい軟水。なんだか水を飲んでいるだけなのに、おしゃれな気持ちになります。スパークリングウォーターは、目の覚めるような強炭酸。お酒と割っても◎。

特にビールや発泡酒などのお酒が並ぶ席だと、ソフトドリンクがなんとなく浮いてしまう......なんてこともあるかと思いますが、「THEDAY」はかなり馴染みます。

一緒にいた友人も「これお酒？」と聞いてきたほど。お酒が苦手でも、雰囲気を壊さずに楽しめるのが個人的に嬉しかったです。

スタイリッシュかつおしゃれに。飲み会やホームパーティだけでなく、毎日を盛り上げてくれそうです。

ドン・キホーテ、Amazon、TikTok Shopで購入できます。価格はオープンプライス。

（東京バーゲンマニア編集部）