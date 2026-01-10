東京・大田区のマンションで男性が殺害された事件で、警視庁が45歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。男は被害者の部下で、「刃物で刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった」と、調べに対して容疑を一部否認しているといいます。■逮捕されたのは45歳の男カメラに向けて視線を向ける男。9日夜、殺人の疑いで逮捕された山中正裕容疑者（45）です。警視庁によりますと、7日ごろ、東京・大田区のマンションで、都内の会社で代