アルペンスキー男子の日本のエース、小山陽平が９日、自身のインスタグラムを更新。「アキレス腱断裂。いつも信じて応援してくれる皆様。すみません。悔しいかなシーズン終了を余儀なくされました」などと英語と日本語でつづり、左足にギプスをつけ、両松葉づえで立つ写真を投稿した。英文では「マドンナでのレース前のトレーニング中に」と負傷時の状況を説明。２枚目は動画で、小山は終盤に旗門にスキーをとられ転倒した。