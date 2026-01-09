【モデルプレス＝2026/01/09】お笑いコンビ・ラランドのニシダが、アニメーション映画「スペルマゲドン 精なる大冒険」（2月13日全国公開）で声優を務めることが決定。精子・シメン役で声優デビューを果たす。【写真】人気芸人、声優デビュー作のレコーディング様子◆ニシダ、声優デビュー決定ニシダが演じるのは、主人公・イェンスの体内で冒険を繰り広げる少し頼りないが勉強熱心な精子・シメン役。出演が決まった際は「精子の役