巨大なボディ×車内はまるで“移動するラウンジ”交通量が一段と増す年末年始…街中を走るクルマを眺めていると、かつて日本の自動車市場に独特の存在感を放っていたモデルの姿を思い出すことがあります。一般的なミニバンよりはるかに長く、横幅もゆったりとしていて、ただの移動手段というより「高級ラウンジをそのまま走らせているのでは」と錯覚させるほどのスケール感を持った一台…それがトヨタ「グランエース」でした。