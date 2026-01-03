巨大なボディ×車内はまるで“移動するラウンジ”

交通量が一段と増す年末年始…街中を走るクルマを眺めていると、かつて日本の自動車市場に独特の存在感を放っていたモデルの姿を思い出すことがあります。

一般的なミニバンよりはるかに長く、横幅もゆったりとしていて、ただの移動手段というより「高級ラウンジをそのまま走らせているのでは」と錯覚させるほどのスケール感を持った一台…それがトヨタ「グランエース」でした。

【画像】超カッコイイ！ これが“巨大”なトヨタ斬新「“4列8人乗り”FRミニバン」です！（30枚以上）

グランエースが登場したのは2019年12月。海外で展開されるハイエースH300系を基盤に、商用車ゆずりの堅牢さに加えて、乗用車としての快適性と上質さを徹底的に磨き上げたモデルです。

そのボディサイズは全長5300mm×全幅1970mm×そして全高1990mmと堂々たるもので、トヨタを代表する高級ミニバン「アルファード」よりさらにひと回り大きく、日本の道路事情では持て余すほどの迫力でした。しかしその圧倒的な存在感こそ、グランエースならではの魅力とも言えます。

外観は重厚かつ端正で、大型グリルを備えたフロントマスクは威厳に満ち、後方にはL字型のテールランプが整然と配置されていました。

商用車がベースとは思えないほど高級感のあるフォルムで、17インチホイールもデザイン性を高めていました。街中ですれ違った人々がつい振り返ってしまうような雰囲気が漂っていたのは確かです。

車内に踏み入れば、その印象はさらに強まります。ブラックを基調にしたインパネには金属調や木目調の加飾がほどよくあしらわれ、大人の落ち着きを感じさせる空間が広がっていました。

シートカラーはブラックとニュートラルベージュが選択でき、用途や好みに応じた雰囲気づくりが可能でした。

何より特筆すべきは、その室内の広さです。室内長3290mm、幅1735mmという数字は国産ミニバンとしてトップクラスで、上位グレードの「Premium」では2列目と3列目に独立式のエグゼクティブパワーシートを採用。

本革に包まれた座席は電動リクライニングやオットマンだけでなく温熱機能まで備えており、長距離移動でも疲れを感じさせない贅沢さがありました。まさに「移動するラウンジ」という表現が過剰ではない空間です。

一方、エントリーグレードの「G」は8人乗りで実用性を重視した構成となっており、4列目にはチップアップ式のシートを装備。

使わないときは簡単に跳ね上げることができ、大容量の荷室としても活用できました。法人での送迎や観光用途にも適した仕様だったと言えるでしょう。

安全装備にはトヨタセーフティセンスを標準で搭載し、巨大な車体でも安心して扱えるようパノラミックビューモニターやブラインドスポットモニターなども備わっていました。

運転に不安を覚えがちな場面でも、こうした支援機能がしっかりとドライバーを後押ししてくれました。

パワーユニットには2.8リッター直4ディーゼルターボを採用。最高出力177馬力、最大トルク450Nmというスペックは派手さこそないものの、大柄な車体を力強く押し出すには十分で、FRレイアウトと6速ATの組み合わせも安定した走りをもたらしていました。

価格は2024年当時で650万円前後とミニバンとしては上位に属し、主に法人向けの需要を見据えたモデルでした。

しかし、同じ市場ではアルファードやレクサス「LM」が強く、結果的にグランエースは大きく注目されることなく2024年4月に生産終了。わずか一代でその歴史に幕を下ろしました。

現在（2025年12月時点）の中古市場では、状態や仕様によって300万円台後半から1000万円超まで幅広い価格帯で取引されています。

短い期間で姿を消した希少性もあり、今後さらに価値が動く可能性もあるかもしれません。