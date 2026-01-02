2011年3月発売の初代「X100」から続く人気シリーズの最新モデルが、富士フイルムの「X100VI」だ。発売は2024年3月。 ダイヤル操作を基調としたクラシカルなデザインや、EVFと光学式ファインダーを切り替えられる「ハイブリッドビューファインダー」といったシリーズ共通の特徴を継承。そしてついにボディ内手ブレ補正機構を手に入れたこともあり、断続的な供給不足が続くほどの人気を博している