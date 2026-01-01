ニューイヤー駅伝第70回全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は1日、群馬県庁発着の7区間100キロで行われた。初優勝へ快走しているGMOインターネットは、5区（15.9キロ）でルーキー太田蒼生が激走し、46分0秒の区間新をマークした。トップでタスキを受けた太田は、序盤から快調なピッチを刻んだ。後続の追い上げを許さず、サングラスを左手に持ってラストスパート。46分0秒の区間新記録で、2位以下との差を広げた。走り