人気アニメ『トムとジェリー』のHappy くじ「TOM and JERRY FUNNY ART！」5のコンテンツプリントが2026年1⽉1⽇（⽊）よりセブン-イレブン店内マルチコピー機に登場！可愛いふたりをブロマイドで楽しもう。☆可愛いふたりのランダムブロマイドをチェック！（写真8点）＞＞＞世界中で愛されるアニメ作品『トムとジェリー』は、2025年に誕生85周年を迎えた。イベントや展覧会などが各地で開催され、多くのファン