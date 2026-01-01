東京・新宿区で1日未明、両親が初詣に出かけている間に3歳の男の子がマンションの9階から転落して死亡したとみられる事故がありました。午前1時半前、新宿区西新宿にある地上13階建てのマンションのすぐそばで「子どもが出血して倒れている」と目撃者から119番通報がありました。警視庁によりますと3歳の男の子が9階にある自宅のベランダから転落したとみられ、病院に運ばれましたがまもなく死亡が確認されました。男の子の両親は