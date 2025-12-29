29日正午すぎ、東京・新宿区高田馬場で30代の女性が刺される事件がありました。刺したのは外国人の男とみられ、警視庁が行方を追っています。警視庁によりますと、29日正午すぎ、新宿区高田馬場4丁目で、女性が刺されたと通報がありました。エステ店に勤務する30代の女性が、店が入る建物の2階の共用廊下で、胸や背中など複数箇所を刺され、女性は建物の前の路上で倒れていました。病院に搬送される際、意識はあったということです