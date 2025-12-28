¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ËÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ìÃË»ù¤¬»àË´¤·¤¿ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Î¥¹¥­¡¼¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¤é¤Ï28Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÈó¾ï¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¡¢¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤·¤¿¡£