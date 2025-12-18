三重・四日市市 記録的大雨で冠水した駐車場の運営会社、破産申し立て共同通信

三重・四日市市 記録的大雨で冠水した駐車場の運営会社、破産申し立て

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 三重・四日市市の「ディア四日市」が破産手続き開始を申し立てた
  • 記録的大雨で冠水した地下駐車場「くすの木パーキング」を運営
  • 裁判所が選定する破産管財人が、冠水被害を受けた車両の所有者に対応へ
