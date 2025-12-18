ニューストップ > 国内ニュース > 三重・四日市市 記録的大雨で冠水した駐車場の運営会社、破産申し立… 倒産した企業 三重県 時事ニュース 共同通信 三重・四日市市 記録的大雨で冠水した駐車場の運営会社、破産申し立て 2025年12月18日 12時34分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三重・四日市市の「ディア四日市」が破産手続き開始を申し立てた 記録的大雨で冠水した地下駐車場「くすの木パーキング」を運営 裁判所が選定する破産管財人が、冠水被害を受けた車両の所有者に対応へ 記事を読む おすすめ記事 「これで倒れないの凄すぎだろ」 ダウン寸前からドネア撃破、堤聖也に衝撃「なぜ持ち堪える？」 2025年12月17日 22時14分 「みんなで大家さん」開発継続は困難、主要施設用地の契約終了…成田空港会社「工事の遂行能力確認できず」 2025年12月16日 16時20分 レアル指揮官X・アロンソに向けられる厳しい視線 マンCにも敗れていよいよピンチか「クルトワとムバッペに頼りすぎている」 2025年12月12日 20時53分 「バレなきゃタダ」は甘かった！ 首都高が「ブチギレ」提訴へ 料金踏み倒す“悪質カルガモ走行”に「3倍請求」で「逃げ得」許さぬ姿勢とは 2025年12月12日 6時50分 “戦況を変えた２つの判断”。数秒で劣勢を一変--千葉をJ１へ押し上げた決勝弾はなぜ生まれたか【J１昇格PO決勝】 2025年12月13日 15時34分