巨人の坂本勇人内野手が１９８８年度生まれの同世代メンバーとＢＳフジの旅番組「実況解説野球旅」（１月４日午後７時〜同９時）に出演する。球界でもスター選手の数が特に多い１９８８年世代。その中で坂本と楽天・前田健太投手、広島・秋山翔吾外野手、中日・大野雄大投手、元巨人・梶谷隆幸氏、元ヤクルト・上田剛史氏が１泊２日の旅に出た。その様子に野球中継さながらの実況、解説をつけて放送するスペシャル企画。ゲスト