◇パ・リーグソフトバンク4―2楽天（2026年3月31日楽天モバイル）寒さに加えて6回からは強い雨が降り注いだが、半袖のソフトバンク・大関は負けなかった。6回6安打1失点の好投で今季初先発初勝利を手にした。「序盤は自分の中で微調整しながらの投球になりましたが、5回のピンチを乗り切ることができたのが大きかったです。6回は凄くいい感覚で投げることができました。次につながる投球でした」走者を背負ってもクイ