中国の国連大使は、安全保障理事会の会合で台湾有事をめぐる高市総理の発言について批判し、改めて撤回するよう求めました。【映像】安保理会合の様子国際平和などについて議論する国連の安保理会合の場で15日、中国の傅聡国連大使は高市総理の発言について「中国の内政への露骨な干渉だ」と批判しました。また、「アジアや世界の平和に深刻なリスクをもたらしている」と主張した上で「台湾は中国の領土から切り離せない一部