タレントの有吉弘行（51）が14日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜後8：00）に出演した。【写真】「すごいです！大河俳優ですね」“ちょんまげ”ショットとメイキングを公開した有吉弘行先週7日は休演しており、有吉はこの日、自身のXで「本日ラジオ。復帰しまーす」と伝えていた。番組冒頭では「ワークライフバランスですかね、ちょっとお休みをいただきましたけどもね、まあ当然の権利とい