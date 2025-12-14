公務員に対して、「安定している」「給料もよく待遇が良い」というイメージを抱いている方は多いでしょう。しかし、公務員といっても国家公務員と地方公務員、職種、役職、勤務先などにより実情は大きく異なります。 さらに、安定した雇用の裏側には業務量の多さやスキル形成への不安など、現場特有の課題も存在します。 本記事では、公的データに基づき、公務員の年収・待遇・働き方の実像を整理します。