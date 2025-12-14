今日14日から明日15日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で、北海道から北陸は大荒れの天気となるでしょう。北海道は暴風雪や大雪によって車の運転が困難になるなど交通障害が発生する恐れがあります。東北や北陸も暴風や大雨に警戒が必要です。二つの低気圧が急発達北海道〜北陸は大荒れの天気の恐れ今日14日は、低気圧が日本海を発達しながら北東に進んでいます。また、前線を伴う別の低気圧が四国の南を発達しながら北東に