今日14日から明日15日にかけて、急速に発達する低気圧の影響で、北海道から北陸は大荒れの天気となるでしょう。北海道は暴風雪や大雪によって車の運転が困難になるなど交通障害が発生する恐れがあります。東北や北陸も暴風や大雨に警戒が必要です。

二つの低気圧が急発達 北海道〜北陸は大荒れの天気の恐れ

今日14日は、低気圧が日本海を発達しながら北東に進んでいます。また、前線を伴う別の低気圧が四国の南を発達しながら北東に進んでいます。





今日14日は、四国の南の低気圧が急速に発達しながら本州の太平洋側を通って北海道付近に進み、日本海西部の低気圧も急速に発達しながら東北へ進むでしょう。明日15日は、東北付近の低気圧は不明瞭になりますが、北海道付近の低気圧が千島近海に進み、日本付近は冬型の気圧配置となる見込みです。これらの急速に発達する低気圧の影響で、北海道から北陸にかけては、今日14日から明日15日にかけて大荒れの天気となるでしょう。

北海道は暴風雪・大雪に警戒 東北と北陸は暴風や大雨の恐れ

北海道から北陸では今日14日から明日15日にかけて、非常に強い風が吹くでしょう。北海道では雪を伴って猛吹雪となる所がある見込みです。



今日14日から明日15日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)

北海道地方 28メートル (40メートル)

東北地方 25メートル (35メートル)

北陸地方 25メートル (35メートル)



北海道から北陸では今日14日から明日15日にかけて、大しけとなる所があるでしょう。

今日14日から明日15日にかけて予想される波の高さ

北海道地方 7メートル

東北地方 6メートル

北陸地方 6メートル うねりを伴う

北海道では今日14日から明日15日にかけて、普段雪の多くないオホーツク海側や太平洋側を中心に警報級の大雪となる所があるでしょう。

明日15日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道 70センチ

その後、明日15日午前6時から明後日16日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道 50センチ



東北や北陸は平野部では雨が強まり、大雨となる恐れがあります。また、山沿いでは雪が強まる所があるでしょう。



北海道では暴風雪や大雪によって車の運転が困難になるなど交通障害が発生する恐れがあります。不要不急の外出は避けるなど、警戒が必要です。また、根室地方では、高潮による低い土地の浸水に厳重に警戒してください。



東北や北陸も暴風による建物の被害や交通障害に警戒し、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。大雨による土砂災害にも注意・警戒が必要です。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。