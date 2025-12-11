クマ被害が相次ぐ日本社会。自衛隊の後方支援が終了した今なお、現場では水際対策が続けられ、その緊張は収まらない。現役の猟友会員でもある報道カメラマンの不肖・宮嶋が、クマ急増で浮き彫りになる“課題”を指弾する。（全4回中の1回目／続きを読む）【衝撃写真】クマ危険地帯に“ほぼ丸腰状態”で突撃…不肖・宮嶋が目撃した“自衛隊員たちの涙ぐましい姿”を見る現役ハンターが直面する“シビアすぎる現状”とは撮影＝宮