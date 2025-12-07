【オランダ・エールディビジ第15節】(スタディオン・フェイエノールト)フェイエノールト 6-1(前半4-0)ズウォレ<得点者>[フ]上田綺世4(11分、20分、42分、55分)、クインテン・ティンバー(37分)、キャスパー・テングステット(84分)[ズ]コーエン・コストンス(90分+5)<警告>[フ]ウサマ・タルガリン(75分)[ズ]N. Fichtinger(90分+2)観衆:47,500人├上田綺世は圧巻の5ゴール関与、渡辺剛は終盤に負傷もフェイエノールト快勝