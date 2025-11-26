恋をしても、「外見はタイプだけど、なんか無理」となる瞬間ってありますよね。どんなに見た目やノリが良くても、恋愛対象にできない男性には共通する“地雷ポイント”があるものです。そこで今回は、そんな恋愛対象にできなくて“当然”の男の「特徴」を紹介します。“俺中心”で相手の気持ちを想像できないデートの予定もLINEの返信も、すべて自分の都合優先。しかも、平気でドタキャンする――。そんな“俺様タイプ”の男性は、