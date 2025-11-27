紅葉が見頃を迎え、北海道などでは新雪の降る11月末、日本は1年で最もにぎわう観光シーズンを迎える。しかし、観光業界では「繁忙期なのに繁盛しない」ことへの懸念が広がっている。「約50件の予約がキャンセルされた」。日本の観光バス会社「ジョイフル観光」の原田百合専務取締役は、最近の損失が約2000万〜3000万円に上ることを明らかにした。東京の旅行会社「RCC」も、年末に訪日予定だった中国からの団体旅行の約30件がすでに