22日正午頃、大分県別府市で「自分の家と隣の家が燃えている」と住人から119番通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、火元の木造2階建ての住宅と隣接する住宅が全焼し、付近の建物2棟にも広がりました。この火事によるけが人はいませんでした。 現場は住宅密集地で激しい炎が上がり、一時騒然としました。警察は住人から話をきくなどして出火原因を調べています。