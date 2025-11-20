「ちゃんと好きなのに、なぜか伝わらない」そんな恋の空回り、経験ありませんか？実は、愛情表現が下手なのではなく、“伝え方の方向”が少しずれているだけ。そこで今回は、恋愛で空回りしやすい女性に共通することを紹介します。「男性の反応」で自分の価値を決めてしまう「LINEの返信が遅い」「リアクションが薄い」だけで不安になっていませんか？彼の反応を基準に自分の存在価値を測るほど、恋は苦しくなります。愛情は「受け