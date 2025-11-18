11月に入り、朝晩の寒暖差が大きくなってきました。寒さ対策にインナーを着たいけれど、種類が多くて迷いますよね♡グンゼ公式Xの調査では、約8割が気温を最優先にコーデを選んでいることが判明。今回は、「かゆみ」「汗冷え」「見えやすさ」などのお悩みに応じて、冬の寒暖差も快適に乗り切れるおすすめインナーをご紹介します♪ 汗冷え・袖見え対策には 【ファイヤーアセドロン】8分袖インナ