グンゼのおすすめ♡寒暖差対策インナーで、秋冬コーデを快適に！

11月に入り、朝晩の寒暖差が大きくなってきました。寒さ対策にインナーを着たいけれど、種類が多くて迷いますよね♡グンゼ公式Xの調査では、約8割が気温を最優先にコーデを選んでいることが判明。今回は、「かゆみ」「汗冷え」「見えやすさ」などのお悩みに応じて、冬の寒暖差も快適に乗り切れるおすすめインナーをご紹介します♪

汗冷え・袖見え対策には

【ファイヤーアセドロン】8分袖インナー

【ファイヤーアセドロン】8分袖インナー（M・L・LL、ブラック・クラウドピンク・ベージュ、\2,200税込）は、通気性が良く蒸れにくい素材で冬の汗冷えを防ぎます♡

8分袖だからトップスの袖から見える心配もなし。暖房の効いた室内や移動中も快適に過ごせるおすすめインナーです♪

セシールから新作が登場中♡冬の乾燥対策にぴったりの保湿インナー

ごわつき・かゆみを軽減

【キレイラボ】部分保温 8分袖ウォーマー

【キレイラボ】部分保温 8分袖ウォーマー（M・L・LL、グレー・ブラック・スイートベージュ、\2,530税込）は、綿入りで肩と背中を集中保温♡

縫い糸を使わない接着仕様で縫い目やタグのチクチク感を軽減。着ぶくれしにくく、薄手トップスの下にもぴったりの冬用インナーです♪

肌にやさしい綿100％インナー

【the GUNZE】冬の綿100％ 8分袖インナー

【the GUNZE】冬の綿100％ 8分袖インナー（M・L・LL、ホワイト・グレーモク・ブラック・ベールブラウン・ロイヤルベージュ・チャコールグレー、\2,200税込）は、厚手で肌側は微起毛♡

えりあき広めでトップスにも響かず、化学繊維が苦手な方にもおすすめ。寒暖差の大きい季節に心地よく着られます♪

お悩み別で快適♡グンゼの冬インナー

寒暖差が大きくなる11月以降は、インナー選びが快適コーデの鍵♡

グンゼの「ファイヤーアセドロン」「キレイラボ」「the GUNZE」シリーズなら、汗冷えやかゆみ、袖や襟の見えやすさといったお悩みに対応。

8分袖や部分保温、綿100％仕様で、冬の寒さもおしゃれに乗り切れます♪気になる方はぜひチェックしてみてください♡