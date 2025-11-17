「来年、もう一つの（チャンピオン）リングを手に入れる準備はできている」11月3日（日本時間4日）、ロサンゼルス中心部を25万人のファンが埋め尽くしたV2パレードのあと、大谷翔平は、ドジャースタジアムに詰めかけた5万2000人を前に冒頭の言葉を発し、さらなる興奮の渦へと導いた。しかし、この大谷の発言に「少し冷静になれよ」とばかりに警鐘を鳴らした人物がいる。名門ヤンキースを12年に及ぶ長い期間で指揮し、松井秀喜